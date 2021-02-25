Первый замглавы ВС Армении отправлен в отставку за слова о ракетах «Искандер»

В сообщении также указано, что предложение об отставке сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Агентство со ссылкой на издание Yerevan.Today отмечает, что Хачатрян отказался комментировать заявление Пашиняна о том, что ракеты "Искандера" во время боевых действий в Нагорном Карабахе не взорвались или взорвались лишь на 10%.

Согласно данным издания, Хачатрян рассмеялся и назвал подобные утверждения "несерьезными" и "невозможными". Агентство напоминает, что ноябре 2020 года бывший главный военный инспектор Армении генерал-полковник Мовсес Акопян заявил, что во время военных действий в непризнанной НКР был применен комплекс "Искандер". При этом Акопян, сославшись на военную тайну, отказался называть конкретные локации, на которых использовался ракетный комплекс.

