В Ереване противники Пашиняна снова требуют его отставки
Оппозиционеры, требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна, организовали шествие в центре Еревана, сообщает РИА Новости.
Протестующие направляются от станции метро «Площадь Республики» к зданиям полиции и Службы национальной безопасности. Участники шествия выкрикивают лозунг «Армения без Никола».
«Мы заявляем, что не позволим Николу Пашиняну, опираясь на полицию, установить в стране диктатуру», - сказал представитель оппозиционной партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.
Акции протеста с призывами к отставке Пашиняна не прекращаются с 10 ноября 2020 года, когда было подписано трехстороннее соглашение с Азербайджаном при участии российской стороны о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе. Президент Армении Армен Саркисян на фоне протестов ранее призывал провести досрочные парламентские выборы.
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