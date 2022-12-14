Оппозиционный мэр Стамбула получил срок за оскорбление ЦИК

Стамбульский суд приговорил мэра турецкого мегаполиса Экрема Имамоглу к двум годам и семи месяцам и 15 дням лишения свободы за оскорбление представителей Центризбиркома, сообщает телеканал A Haber.

В ЛДПР предложили разрешить голосовать на выборах с 16 лет

Инцидент произошёл на муниципальных выборах в 2019 году. Голосовать гражданам пришлось дважды, так как результаты первых были отменены. При этом Имамоглу одержал победу и в первый, и во второй раз, после чего назвал представителей ЦИК «дураками».

«Имамоглу был приговорен к двум годам семи месяцам и 15 дням лишения свободы... Было решено применить статью 53, которая означает запрет на политическую деятельность», - отметил телеканал.

Защита Имамоглу уже заявила о намерении обжаловать приговор.

Ранее бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что готов выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства на выборах 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:СтамбулТурцияСуд
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры