Оппозиционный мэр Стамбула получил срок за оскорбление ЦИК
Стамбульский суд приговорил мэра турецкого мегаполиса Экрема Имамоглу к двум годам и семи месяцам и 15 дням лишения свободы за оскорбление представителей Центризбиркома, сообщает телеканал A Haber.
Инцидент произошёл на муниципальных выборах в 2019 году. Голосовать гражданам пришлось дважды, так как результаты первых были отменены. При этом Имамоглу одержал победу и в первый, и во второй раз, после чего назвал представителей ЦИК «дураками».
«Имамоглу был приговорен к двум годам семи месяцам и 15 дням лишения свободы... Было решено применить статью 53, которая означает запрет на политическую деятельность», - отметил телеканал.
Защита Имамоглу уже заявила о намерении обжаловать приговор.
Ранее бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что готов выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства на выборах 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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