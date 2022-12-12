В ЛДПР предложили разрешить голосовать на выборах с 16 лет
Депутаты от фракции ЛДПР внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, предлагающий разрешить гражданам РФ участвовать в выборах с 16 лет.
В пояснительной записке к документу, который опубликован в электронной базе парламента, говорится, что это позволит вовлечь молодёжь в избирательный процесс, а также повысить явку.
Также авторы инициативы указали, что россиянам, достигшим 16-летнего возраста, можно вступать в брак, заключать трудовые договоры и работать предпринимателями, однако голосовать они не могут.
Депутаты отметили, что многие молодые люди в настоящее время взрослеют гораздо раньше, и поэтому наделение их политическими правами можно считать обоснованным.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова поручила проработать повышение мотивации молодёжи к заботе о здоровье, сообщает RT.
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