ОПЕК+ продлевает нефтяную сделку и сокращает добычу

ОПЕК+ объявил о продлении своей нефтяной сделки на 2024 год и снижении общего уровня добычи альянса на 1,4 млн баррелей в сутки, сообщает ТАСС со ссылкой на итоги заседания.

СМИ: ОПЕК запретила журналистам Reuters и Bloomberg присутствовать на встрече 4 июня

Те страны, за счет которых объявлено об этом сокращении и так добывают нефть ниже своих квот. Это значит, что корректировки могут быть объявлены только «на бумаге».

Ранее вице-премьер России Александр Новак прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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