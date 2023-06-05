ОПЕК+ продлевает нефтяную сделку и сокращает добычу
5 июня 202305:02
ОПЕК+ объявил о продлении своей нефтяной сделки на 2024 год и снижении общего уровня добычи альянса на 1,4 млн баррелей в сутки, сообщает ТАСС со ссылкой на итоги заседания.
Те страны, за счет которых объявлено об этом сокращении и так добывают нефть ниже своих квот. Это значит, что корректировки могут быть объявлены только «на бумаге».
Ранее вице-премьер России Александр Новак прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru