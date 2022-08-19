ООН выделила $10 млн помощи пострадавшему от засухи Сомали

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) выделило в срочном порядке $10 млн жителям Сомали, пострадавшим от сильнейшей засухи. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что такой засухи в стране не наблюдалось 40 лет.

Ранее в ООН сообщили, что с начала текущего года число людей в Эфиопии, Кении и Сомали, сталкивающихся с нехваткой продовольствия, выросло на 9 млн до 22 млн.

Выделенные деньги планируется направить жителям через гуманитарные организации. При этом в ООН отмечают, что требуются новые шаги для решения данной проблемы. В частности, инвестиции значительные в развитие инфраструктуры и на мероприятия по «климатической адаптации».

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:СомалиООН
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