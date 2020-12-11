Австрия отменила закон, запрещающий девочкам носить хиджаб в начальной школе
Конституционный суд Австрии отменил закон, запрещающий девочкам в начальной школе носить хиджаб; суд назвал закон дискриминационным. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на газету Kronen Zeitung.
Принятый весной 2019 года законопроект гласил, что девочки младше 10 лет не должны носить платок на территории школы. По данным агентства, речь шла именно о мусульманском головном уборе - хиджабе, что противоречит свободе религии, которая гарантирована всем жителям Австрии.
Закон принимался коалиционным правительством, в которое входили члены Австрийской народной партии и Австрийской партии свободы. В 2017 году в стране был принят закон, запрещающий носить одежду, полностью закрывающую лицо.
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