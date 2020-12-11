Австрия отменила закон, запрещающий девочкам носить хиджаб в начальной школе

Принятый весной 2019 года законопроект гласил, что девочки младше 10 лет не должны носить платок на территории школы. По данным агентства, речь шла именно о мусульманском головном уборе - хиджабе, что противоречит свободе религии, которая гарантирована всем жителям Австрии.

Закон принимался коалиционным правительством, в которое входили члены Австрийской народной партии и Австрийской партии свободы. В 2017 году в стране был принят закон, запрещающий носить одежду, полностью закрывающую лицо.

