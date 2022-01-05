ООН призвали протестующих и власти Казахстана воздержаться от насилия

Организация Объединенных Наций призывала власти и протестующих к диалогу для решения проблем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

Дюжаррик подчеркнул, что ООН с беспокойством следит за ситуацией в Казахстане.