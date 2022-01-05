ООН призвали протестующих и власти Казахстана воздержаться от насилия

Организация Объединенных Наций призывала власти и протестующих к диалогу для решения проблем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

Дюжаррик подчеркнул, что ООН с беспокойством следит за ситуацией в Казахстане.

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«Очень важно, чтобы все вовлеченные в нынешние события проявляли сдержанность, воздерживались от насилия и содействовали диалогу для решения всех проблем», — подчеркнул представитель генсека ООН.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января из-за повышения цен на газ с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей за литр). Митингующие захватили аэропорт и ворвались в здание администрации Алма-Аты.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:КазахстанООН
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