ООН призвали протестующих и власти Казахстана воздержаться от насилия
Организация Объединенных Наций призывала власти и протестующих к диалогу для решения проблем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.
Дюжаррик подчеркнул, что ООН с беспокойством следит за ситуацией в Казахстане.
«Очень важно, чтобы все вовлеченные в нынешние события проявляли сдержанность, воздерживались от насилия и содействовали диалогу для решения всех проблем», — подчеркнул представитель генсека ООН.
Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января из-за повышения цен на газ с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей за литр). Митингующие захватили аэропорт и ворвались в здание администрации Алма-Аты.
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