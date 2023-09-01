ООН призвала к созданию гуманитарного коридора в Нигере

ООН призывает к организации гуманитарного коридора в Нигере, чтобы иностранные мигранты могли выехать из страны. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

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По ее данным, на сегодняшний день в Нигере находятся более 700 тысяч перемещенных лиц. Коридор также обеспечит доставку помощи в страну, отметили в ООН.

Новая власть в стране ранее объявила о приостановке деятельности нескольких международных организаций, в том числе ООН.

Ранее бывший посол России в Нигере и Мали Евгений Корендясов назвал следующую страну, которую может охватить мятеж. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: соцсети / скриншот с видео
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