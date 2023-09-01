ООН призвала к созданию гуманитарного коридора в Нигере
ООН призывает к организации гуманитарного коридора в Нигере, чтобы иностранные мигранты могли выехать из страны. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.
По ее данным, на сегодняшний день в Нигере находятся более 700 тысяч перемещенных лиц. Коридор также обеспечит доставку помощи в страну, отметили в ООН.
Новая власть в стране ранее объявила о приостановке деятельности нескольких международных организаций, в том числе ООН.
Ранее бывший посол России в Нигере и Мали Евгений Корендясов назвал следующую страну, которую может охватить мятеж. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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