ООН призвала к созданию гуманитарного коридора в Нигере

По ее данным, на сегодняшний день в Нигере находятся более 700 тысяч перемещенных лиц. Коридор также обеспечит доставку помощи в страну, отметили в ООН.

Новая власть в стране ранее объявила о приостановке деятельности нескольких международных организаций, в том числе ООН.

Ранее бывший посол России в Нигере и Мали Евгений Корендясов назвал следующую страну, которую может охватить мятеж. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





