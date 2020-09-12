ООН признала COVID-19 величайшей проблемой в истории организации
ООН признала пандемию COVID-19 величайшей проблемой в истории организации в принятой всеобъемлющей резолюции о комплексной борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.
В резолюции, в частности, отмечаются тяжелые последствия пандемии. Ее авторы призывают к прекращению огня для организации коридоров помощи. ГА ООН также призвала в резолюции укрепить системы здравоохранения и соцподдержки, а также обеспечить беспрепятственный доступ к лечению и диагностике заболевания.
Отмечается, что резолюцию поддержали 169 государств. Против проголосовали США, Израиль, воздержались - Украина, Венгрия.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса пандемией 11 марта текущего года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru