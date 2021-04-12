ООН: После госпереворота в Мьянме погибли 707 человек
С момента политического кризиса в Мьянме были убиты как минимум 707 человек. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
По его словам, информация о гибели 707 гражданских лиц полностью достоверна. При этом реальное число погибших может быть намного больше.
Госпереворот в Мьянме произошел 1 февраля на фоне конфликта недавно избранного гражданского правительства и армии. Последние считают, что результаты выборов были сфальсифицированы. Военные Мьянмы объявили о введении в стране режима чрезвычайного положения, который будет действовать год. Президент и его помощник взяты под стражу. Избранное правительство расформировано, освободившиеся в кабмине места заняли назначенные военными министры.
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