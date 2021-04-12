ООН: После госпереворота в Мьянме погибли 707 человек

С момента политического кризиса в Мьянме были убиты как минимум 707 человек. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, информация о гибели 707 гражданских лиц полностью достоверна. При этом реальное число погибших может быть намного больше.