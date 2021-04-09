Россия выступила против неформальной встречи Совбеза ООН по Мьянме
Дипломат постпредства России Станислав Супруненко выступил против неформальной встречи Совбеза ООН по ситуации в Мьянме, поскольку это может усилить насилие внутри этой страны. Об этом сообщает ТАСС.
Встреча Совета Безопасности по так называемой "формуле Арриа" состоялась по инициативе Великобритании. Супруненко отметил, что российская сторона участвует в мероприятии "из уважения к коллегам", однако не поддерживает "общий настрой" этой встречи.
Кроме того, дипломат подчеркнул, что концептуальная записка, которую распространила Великобритания, не отражает позиции всех членов Совбеза ООН. По мнению Супруненко, по Мьянме может стать подстрекательством к насилию. Российский представитель призвал к началу инклюзивного национального диалога в Мьянме.
Супруненко напомнил, что мнение Совета Безопасности сформулировано в опубликованном ранее заявлении для прессы. Он отметил сбалансированность этой позиции и добавил, что РФ разделяет ее.
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