ООН: Население Земли достигло отметки в 8 млрд человек

«15 ноября 2022 года численность населения мира достигнет 8 миллиардов человек», — говорится в сообщении на сайте международной организации.

Как отметили в ООН, численность населения планеты достигла такой отметки на фоне заметного снижения рождаемости в последние десятилетия.

Согласно прогнозам организации, в 2080-х годах население мира составит 10,4 млрд человек, пишет Ura.ru.

По данным счетчика на статистическом сайте Worldometers.info, численность населения Земли приближается к 8-миллиардной отметке, отмечает РИА ФАН.

