ООН: Население Земли достигло отметки в 8 млрд человек
Численность населения Земли достигла 8 млрд человек. Об этом сообщает ООН со ссылкой на прогнозы World Population Prospects 2022.
«15 ноября 2022 года численность населения мира достигнет 8 миллиардов человек», — говорится в сообщении на сайте международной организации.
Как отметили в ООН, численность населения планеты достигла такой отметки на фоне заметного снижения рождаемости в последние десятилетия.
Согласно прогнозам организации, в 2080-х годах население мира составит 10,4 млрд человек, пишет Ura.ru.
По данным счетчика на статистическом сайте Worldometers.info, численность населения Земли приближается к 8-миллиардной отметке, отмечает РИА ФАН.
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