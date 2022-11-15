ООН: Население Земли достигло отметки в 8 млрд человек

Численность населения Земли достигла 8 млрд человек. Об этом сообщает ООН со ссылкой на прогнозы World Population Prospects 2022.

СМИ: Численность населения Земли превысила 8 млрд человек

«15 ноября 2022 года численность населения мира достигнет 8 миллиардов человек», — говорится в сообщении на сайте международной организации.

Как отметили в ООН, численность населения планеты достигла такой отметки на фоне заметного снижения рождаемости в последние десятилетия.

Согласно прогнозам организации, в 2080-х годах население мира составит 10,4 млрд человек, пишет Ura.ru.

По данным счетчика на статистическом сайте Worldometers.info, численность населения Земли приближается к 8-миллиардной отметке, отмечает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
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