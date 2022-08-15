СМИ: Численность населения Земли превысила 8 млрд человек

По данным сайта 50,5% населения планеты составляют мужчины, 49,5% — женщины.

Самой густонаселённой страной стал Китай — 1 456 069 777 человек (18,18%). Далее идут Индия — 1 419 020 594 человек (17,72%), США — 336 590 217 человек (4,20%) и Индонезия — 281 289 778 человек (3,51%).



Также в ТОП-10 по численности населения попали Пакистан — 231 006 968 человек (2,88%), Нигерия — 218 112 003 человек (2,72%), Бразилия — 216 896 304 человек (2,71%), Бангладеш — 169 075 791 человек (2,11%), Россия — 146 060 265 человек (1,82%) и Мексика — 132 907 303 человек (1,76%).

Ранее департамент по экономическим и социальным вопросам ООН заявил, что число людей на Земле достигнет 8 млрд к 15 декабря 2022 года.

