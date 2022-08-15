СМИ: Численность населения Земли превысила 8 млрд человек
Портал Countrymetrics.info сообщил, что численность населения Земли превысила 8 млрд человек.
По данным сайта 50,5% населения планеты составляют мужчины, 49,5% — женщины.
Самой густонаселённой страной стал Китай — 1 456 069 777 человек (18,18%). Далее идут Индия — 1 419 020 594 человек (17,72%), США — 336 590 217 человек (4,20%) и Индонезия — 281 289 778 человек (3,51%).
Также в ТОП-10 по численности населения попали Пакистан — 231 006 968 человек (2,88%), Нигерия — 218 112 003 человек (2,72%), Бразилия — 216 896 304 человек (2,71%), Бангладеш — 169 075 791 человек (2,11%), Россия — 146 060 265 человек (1,82%) и Мексика — 132 907 303 человек (1,76%).
Ранее департамент по экономическим и социальным вопросам ООН заявил, что число людей на Земле достигнет 8 млрд к 15 декабря 2022 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru