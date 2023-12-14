ООН: Газа больше не пригодна для жизни

Лаццарини отметил, что он прибыл на форум для беженцев в Женеве после третьего визита в сектор Газа с момента начала войны.

«С каждым разом ситуация ухудшается. Сегодня Газа больше не является пригодным для жизни местом», - сказал он.

Он отметил, что инфраструктура исчезла даже в Рафахе, что на юге Газы.

