ООН: Газа больше не пригодна для жизни
14 декабря 202316:16
На сегодняшний день сектор Газа больше не пригоден для жизни, его инфраструктура разрушена. Об этом заявил генеральный комиссар Агентства ООН Филиппе Лаццарини, его слова приводит РИА Новости.
Лаццарини отметил, что он прибыл на форум для беженцев в Женеве после третьего визита в сектор Газа с момента начала войны.
«С каждым разом ситуация ухудшается. Сегодня Газа больше не является пригодным для жизни местом», - сказал он.
Он отметил, что инфраструктура исчезла даже в Рафахе, что на юге Газы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru