ООН: Афганистан приближается к гуманитарной катастрофе
Афганистан близок к гуманитарной катастрофе, заявил официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Бабар Баллох.
По данным организации, с начала года внутри страны были вынуждены мигрировать 270 тысяч афганцев. А общее число вынужденных переселенцев превысило 3,5 миллиона человек. Баллох отметил, что часто жители были вынуждены спешно покидать свои дома из-за угрозы собственной безопасности.
В ООН заявили, что озабочены деятельностью «Движения Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация – прим. НСН) в стране. Баллох призвал остановить насилие, по его словам, неспособность достичь мирного соглашения в Афганистане и остановить нынешнее насилие приведет к дальнейшему перемещению населения внутри страны.
По данным ООН, в первом квартале этого года число жертв среди гражданского населения выросло на 29% по сравнению с 2020 годом, а среди пострадавших все больше женщин и детей.
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