Омбудсмен Львова-Белова: начались обращения по эвакуации россиян из Сирии

Уполномоченному при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой поступают обращения по вопросу эвакуации граждан России с детьми из Сирии. Об этом омбудсмен сообщила в своем Telegram-канале.

Она отметила, что находится на связи с министерствами иностранных дел и обороны.