Омбудсмен Львова-Белова: начались обращения по эвакуации россиян из Сирии

Уполномоченному при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой поступают обращения по вопросу эвакуации граждан России с детьми из Сирии. Об этом омбудсмен сообщила в своем Telegram-канале.

Она отметила, что находится на связи с министерствами иностранных дел и обороны.

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«По данному вопросу находимся на связи с МИД России и Минобороны РФ. Ищем решения в каждом случае», — сообщила она.

На данный момент в Дамаске продолжает работать российское посольство, однако ситуация остается сложной после проникновения сирийских повстанцев в столицу ночью 8 декабря и после того, как страну покинул президент Башар Асад. 6 декабря российским гражданам, находящимся в Сирии, рекомендовалось покинуть страну из-за обострения военно-политической обстановки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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