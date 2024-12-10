В Сирии отменили товарные карточки на хлеб, бензин и газ
Товарные карточки, по которым жители Сирии могли приобретать хлеб и топливо, перестали действовать в стране. Об этом рассказала жительница города Латакия в беседе с РИА Новости.
Ранее в Сирии действовали виртуальные государственные карточки. Граждане, получая СМС, могли приобрести определенное количество хлеба, бензина, газ для бытовых нужд. Все эти товары были доступны и на рынке, но по более высокой цене.
«Уже отменили карточки на хлеб, на газ и на бензин. Очень все подорожало», — рассказала собеседница агентства.
По словам женщины, хлеб по госцене стоил 500 сирийских фунтов, сейчас он обойдется в 4 тысячи. При этом баллон газа, доступный по карточкам за 18 тысяч фунтов раз в 2-3 месяца, теперь стоит 150 тысяч. Сирийцам приходится распродавать доллары и золото из своих запасов, чтобы получить деньги.
Между тем глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин высказал мнение, что дальнейшая судьба Сирии будет зависеть от того, смогут ли различные силы, составляющие захватившую власть вооруженную оппозицию, договориться между собой, сообщает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru