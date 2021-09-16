Оливер Стоун: США хотели «захватить» Россию

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Об этом, как сообщает телеканал «360», заявил американский кинорежиссер Оливер Стоун. По его словам, Вашингтон мог бы стать партнером Москвы, «могли бы помочь по образцу плана Маршалла, но из-за денег этого не произошло». По словам Стоуна, на Уолл-стрит решили, что Россию надо захватить, ради завладения бизнеса. «Путин стал этому противостоять, защищать страну. Если бы не он, Россия была бы уничтожена», — рассказал режиссер.

Как отметил кинематографист, Россия и США могли бы сотрудничать в борьбе с COVID-19, а также в производстве «чистой энергии».

Ранее Стоун сообщил, что кампания против Москвы началась в Вашингтоне еще в 2006-2007 году, когда российский лидер Владимир Путин выступил с речью в Мюнхене с критикой идеи об однополярном мире.

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ТЕГИ:СШАВладимир ПутинОливер Стоун
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