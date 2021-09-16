Оливер Стоун: США хотели «захватить» Россию

Об этом, как сообщает телеканал «360», заявил американский кинорежиссер Оливер Стоун. По его словам, Вашингтон мог бы стать партнером Москвы, «могли бы помочь по образцу плана Маршалла, но из-за денег этого не произошло». По словам Стоуна, на Уолл-стрит решили, что Россию надо захватить, ради завладения бизнеса. «Путин стал этому противостоять, защищать страну. Если бы не он, Россия была бы уничтожена», — рассказал режиссер.

Как отметил кинематографист, Россия и США могли бы сотрудничать в борьбе с COVID-19, а также в производстве «чистой энергии».

Ранее Стоун сообщил, что кампания против Москвы началась в Вашингтоне еще в 2006-2007 году, когда российский лидер Владимир Путин выступил с речью в Мюнхене с критикой идеи об однополярном мире.

