Окружной суд в Гааге постановил отменить комендантский час в Нидерландах
Судья окружного суда в Гааге заявил, что комендантский час, введённый в Нидерландах, серьёзно нарушает права на свободу передвижения и неприкосновенность частной жизни, сообщает РИА Новости.
Комендантский час был введён из-за коронавируса на основании закона о чрезвычайных полномочиях гражданской власти, который позволяет правительству Нидерландов прибегнуть к данной мере в исключительных обстоятельствах.
Однако в суде отметили, что никакой чрезвычайной ситуации в стране не было и введение комендантского часа нельзя объяснить особой срочностью, которая необходима по данному закону, соответственно, решение о введении комендантского часа является незаконным.
В итоге окружной суд постановил немедленно отменить комендантский час в Нидерландах.
Ранее в Нидерландах были задержаны более 150 граждан, протестующих против введения комендантского часа, сообщает RT. Покидающий свой пост премьер-министр страны Марк Рютте назвал протесты в стране «преступным насилием».
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