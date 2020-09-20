Около тысячи автомобилей скопилось на украинско-белорусской границе

«За последние сутки ситуация с накоплением транспортных средств в пункте пропуска "Выступовичи" значительно ухудшилась. В очереди на въезд в Украину сейчас находится около 600 транспортных средств, на выезд - 300. Для разрешения ситуации в пункт пропуска "Выступовичи" выехало руководство Киевской таможни Гостаможслужбы», - сообщает ведомство.

В киевской таможне считают, что скопление автомобилей «Выступовичах» возникло в связи с тем, что МВД Украины закрыло КПП «Новые Яриловичи» в Черниговской области на украинско-белорусской границе. Решение было принято в связи с угрозой распространения COVID-19.

