Около тысячи автомобилей скопилось на украинско-белорусской границе
Около тысячи автомобилей выстроились в очереди на украинско-белорусской границе - в пункте пропуска «Выступовичи». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы киевской таможни в Facebook.
«За последние сутки ситуация с накоплением транспортных средств в пункте пропуска "Выступовичи" значительно ухудшилась. В очереди на въезд в Украину сейчас находится около 600 транспортных средств, на выезд - 300. Для разрешения ситуации в пункт пропуска "Выступовичи" выехало руководство Киевской таможни Гостаможслужбы», - сообщает ведомство.
В киевской таможне считают, что скопление автомобилей «Выступовичах» возникло в связи с тем, что МВД Украины закрыло КПП «Новые Яриловичи» в Черниговской области на украинско-белорусской границе. Решение было принято в связи с угрозой распространения COVID-19.
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