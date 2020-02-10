Около 700 тыс. человек оставили свои дома в Сирии из-за военных действий

Около 700 тысяч мирных граждан покинули свои дома на северо-западе Сирии из-за военных действий. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на ООН.

Такие данные зафиксированы за период с декабря прошлого года по настоящее время. В основном, речь идет о жителях провинций Идлиб и Алеппо. Как передает агентство, в ООН заявили, что ситуация с беженцами «вышла из под контроля».

Режим прекращения огня в Идлибе вступил в силу в январе, однако стороны обвиняют друг друга в его нарушении. В частности, в МИД Турции заявляли, что продолжение атак приведет к счету беженцев на миллионы.

Идлиб является последней провинцией, которая еще не полностью находится под контролем правительственных войск Сирии. Ранее сообщалось, что сирийская армия взяла под контроль город Саракиб в регионе.











