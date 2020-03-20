Около 500 российских туристов прибудут на родину из Черногории в пятницу

Из Черногории в пятницу будут эвакуированы на родину примерно 500 российских туристов. Об этом сообщили в посольстве России.

В дипведомстве рассказал, что в четверг страну покинули 550 наших сограждан. Однако в стране остаются еще около 600 россиян, которые ждут возвращения на родину. Их предполагается вывезти за выходные, сообщает РИА новости.

Россия выразила протест Франции из-за запертых на лайнере Costa Pacifica туристов

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, почему Черногория заблокировала вылет российских самолетов.

Ранее сообщалось, что неприятности возникли из-за ситуацией с пандемией коронавируса и у российских туристов на борту лайнера Costa Pacifica. Судно направлялось из Буэйнос-Айреса в Барселону, но из-за того, что Испания закрыла свою границу, вынуждено было плыть во Францию. Однако Париж не дает разрешения туристам сойти на берег.



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ФОТО: pixabay.com
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