Около 500 российских туристов прибудут на родину из Черногории в пятницу
Из Черногории в пятницу будут эвакуированы на родину примерно 500 российских туристов. Об этом сообщили в посольстве России.
В дипведомстве рассказал, что в четверг страну покинули 550 наших сограждан. Однако в стране остаются еще около 600 россиян, которые ждут возвращения на родину. Их предполагается вывезти за выходные, сообщает РИА новости.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, почему Черногория заблокировала вылет российских самолетов.
Ранее сообщалось, что неприятности возникли из-за ситуацией с пандемией коронавируса и у российских туристов на борту лайнера Costa Pacifica. Судно направлялось из Буэйнос-Айреса в Барселону, но из-за того, что Испания закрыла свою границу, вынуждено было плыть во Францию. Однако Париж не дает разрешения туристам сойти на берег.
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