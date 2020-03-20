Около 500 российских туристов прибудут на родину из Черногории в пятницу

Из Черногории в пятницу будут эвакуированы на родину примерно 500 российских туристов. Об этом сообщили в посольстве России.

В дипведомстве рассказал, что в четверг страну покинули 550 наших сограждан. Однако в стране остаются еще около 600 россиян, которые ждут возвращения на родину. Их предполагается вывезти за выходные, сообщает РИА новости.