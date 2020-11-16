Около 500 беженцев вернулись в Нагорный Карабах

Очередная колонна с беженцами прибыла в Нагорный Карабах из Армении. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ.

Согласно данным военного ведомства, с учетом прибывших в понедельник 482 человек общее количество вернувшихся беженцев составило более 1200. Беженцев доставили в Степанакерт в автобусах в сопровождении патрулей миротворческого контингента РФ.

Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Главы России, Азербайджана и Армении 9 ноября подписали трёхстороннее соглашение о прекращении огня. Согласно документу, Ереван обязан передать Баку Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы. Армянская оппозиция обвинила власти в предательстве национальных интересов и требует отставки Пашиняна.

Ранее директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в эфире НСН рассказал, что привело к войне в Нагорном Карабахе и почему она закончилась выгодным для Азербайджана соглашением.

