Около 500 беженцев вернулись в Нагорный Карабах
Очередная колонна с беженцами прибыла в Нагорный Карабах из Армении. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ.
Согласно данным военного ведомства, с учетом прибывших в понедельник 482 человек общее количество вернувшихся беженцев составило более 1200. Беженцев доставили в Степанакерт в автобусах в сопровождении патрулей миротворческого контингента РФ.
Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Главы России, Азербайджана и Армении 9 ноября подписали трёхстороннее соглашение о прекращении огня. Согласно документу, Ереван обязан передать Баку Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы. Армянская оппозиция обвинила власти в предательстве национальных интересов и требует отставки Пашиняна.
Ранее директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в эфире НСН рассказал, что привело к войне в Нагорном Карабахе и почему она закончилась выгодным для Азербайджана соглашением.
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