Около 50 человек пострадали во время протестов в Бразилии

По данным медиков, шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Еще двоим потребовалась экстренная помощь.

Ранее сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару начали массовые акции протеста против избрания главой государства Лулы да Силвы. Накануне демонстранты вторглись в здания конгресса и Верховного суда в Бразилиа, а также начали штурм президентской резиденции дворца Планалту. В связи с беспорядками да Силва объявил в столице режим чрезвычайной ситуации до 31 января.

По словам ответственного секретаря министерства юстиции и общественной безопасности Рикардо Каппелли, протестные выступления в Бразилии сошли на нет, власти контролируют ситуацию в Федеральном округе.

