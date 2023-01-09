Около 50 человек пострадали во время протестов в Бразилии
По меньшей мере 46 человек пострадали во время протестов в Бразилии. Об этом пишет газета 20 minutos, ссылаясь на данные больницы в Бразилиа.
По данным медиков, шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Еще двоим потребовалась экстренная помощь.
Ранее сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару начали массовые акции протеста против избрания главой государства Лулы да Силвы. Накануне демонстранты вторглись в здания конгресса и Верховного суда в Бразилиа, а также начали штурм президентской резиденции дворца Планалту. В связи с беспорядками да Силва объявил в столице режим чрезвычайной ситуации до 31 января.
По словам ответственного секретаря министерства юстиции и общественной безопасности Рикардо Каппелли, протестные выступления в Бразилии сошли на нет, власти контролируют ситуацию в Федеральном округе.
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