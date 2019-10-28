Около 30 человек пострадали в ДТП в Турции
В центральной части Турции вблизи селения Озан произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Как сообщает РИА Новости, в результате пострадали не менее 27 человек.
Отмечается, что автобус направлялся из района Акдагмадени в город Йозгат. По данным издания, большинство пострадавших являются студентами. Все они в момент аварии находились в автобусе. Все пострадавшие были госпитализированы в близлежащие больницы.
По предварительным данным, причиной аварии стала потеря управления водителем. Других подробностей ДТП не приводится.
Ранее 25 октября НСН сообщала, что в результате операции в Турции умерла 54-летняя туристка из России.
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