Около 100 военных пропали в Карабахе
Армия обороны Нагорного Карабаха сообщила, что потеряла связь с военнослужащими нескольких боевых постов, дислоцированных на гадрутском направлении.
Минувшей ночью и утром в среду продолжались поиски пропавших военных. В операции задействованы российские миротворцы, сообщили в пресс-службе Минобороны республики.
В ведомстве не исключают, что военные попали в плен, передает RT.
Отмечается, что связь с личным составом нескольких боевых позиций была потеряна вечером во вторник. В соцсетях сообщается, что речь может идти о порядка 100 военных.
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