Около 100 военных пропали в Карабахе

Армия обороны Нагорного Карабаха сообщила, что потеряла связь с военнослужащими нескольких боевых постов, дислоцированных на гадрутском направлении.

Минувшей ночью и утром в среду продолжались поиски пропавших военных. В операции задействованы российские миротворцы, сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

В Карабахе прокомментировали сообщения об ультиматуме азербайджанских военных

В ведомстве не исключают, что военные попали в плен, передает RT.

Отмечается, что связь с личным составом нескольких боевых позиций была потеряна вечером во вторник. В соцсетях сообщается, что речь может идти о порядка 100 военных.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Sputnik/РИА Новости/Арам Нерсесян
ТЕГИ:Нагорный Карабах
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры