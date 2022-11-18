Офицера ФРГ приговорили к условному сроку за шпионаж в пользу РФ

Поданным следствия, мужчина передавал российской стороне документы о последствиях антироссийских санкций 2014 года для Германии и Европы, а также материалы о политике безопасности и обороны США и их западных союзников.

«Сенат государственной безопасности Высшего земельного суда Дюссельдорф приговорил обвиняемого Ральфа Г. к сроку лишения свободы сроком на один год и девять месяцев условно», - говорится в сообщении.

Ранее Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал украинского шпиона, а также завербованных им белорусских граждан, пишут «Известия».

