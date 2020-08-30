Офицер ВС Франции попал под подозрения за шпионаж в пользу России

«Могу подтвердить, что в отношении высокопоставленного офицера начата судебная проверка в связи с подозрением о передаче (важной информации – прим. НСН) или нанесении ущерба безопасности», - цитирует ТАСС французского министра.

Отмечается, что проверка в отношении офицера начата по инициативе министерства вооруженных сил Франции, которое обратилось по этому поводу в прокуратуру.

