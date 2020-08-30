Офицер ВС Франции попал под подозрения за шпионаж в пользу России
Прокуратура Франции ведет расследование в отношении подполковника Вооруженных сил страны, которого подозревают в измене родине. В Министерстве вооруженных сил считают, что он мог передавать важные сведения российским спецслужбам, заявила глава ведомства Флоранс Парли в эфире радио Europe 1 в воскресенье.
«Могу подтвердить, что в отношении высокопоставленного офицера начата судебная проверка в связи с подозрением о передаче (важной информации – прим. НСН) или нанесении ущерба безопасности», - цитирует ТАСС французского министра.
Отмечается, что проверка в отношении офицера начата по инициативе министерства вооруженных сил Франции, которое обратилось по этому поводу в прокуратуру.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru