ОДКБ приветствует предстоящие переговоры между Москвой и Вашингтоном

Там выразили надежду на то, что стороны услышат друг друга и найдут развязки ситуации. Как ожидают в ООН, дипломатия РФ — США должна помочь избежать силовых сценариев.

Ранее Госдепартамент анонсировал встречу глав внешнеполитических ведомств России и США. Переговоры пройдут в Женеве после встреч, запланированных у госсекретаря США Энтони Блинкена на Украине и в Германии.

