ОДКБ приветствует предстоящие переговоры между Москвой и Вашингтоном
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), приветствует предстоящие переговоры между Россией и США, сообщает «РЕН ТВ».
Там выразили надежду на то, что стороны услышат друг друга и найдут развязки ситуации. Как ожидают в ООН, дипломатия РФ — США должна помочь избежать силовых сценариев.
Ранее Госдепартамент анонсировал встречу глав внешнеполитических ведомств России и США. Переговоры пройдут в Женеве после встреч, запланированных у госсекретаря США Энтони Блинкена на Украине и в Германии.
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