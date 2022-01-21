ОДКБ приветствует предстоящие переговоры между Москвой и Вашингтоном

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), приветствует предстоящие переговоры между Россией и США, сообщает «РЕН ТВ».

Захарова рассказала о подготовке встречи Лаврова и Блинкена

Там выразили надежду на то, что стороны услышат друг друга и найдут развязки ситуации. Как ожидают в ООН, дипломатия РФ — США должна помочь избежать силовых сценариев.

Ранее Госдепартамент анонсировал встречу глав внешнеполитических ведомств России и США. Переговоры пройдут в Женеве после встреч, запланированных у госсекретаря США Энтони Блинкена на Украине и в Германии.

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