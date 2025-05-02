Один человек пострадал при нападении с ножом на вокзале Амстердама

Неизвестный с ножом совершил нападение в Амстердаме, пострадал один человек. Об этом сообщает газета Telegraaf.

«Нападение с ножом произошло на Центральном вокзале... примерно в 5:45 утра (6:45 мск)», - отмечается в материале.

Один человек получил ранения, его госпитализировали. Полиция быстро задержала подозреваемого в преступлении. О мотивах не сообщается. Проводится расследование.

Ранее во французском Нанте ученица лицея погибла после нападения ученика с ножом в учреждении.

