Один человек пострадал при нападении с ножом на вокзале Амстердама
2 мая 202512:20
Неизвестный с ножом совершил нападение в Амстердаме, пострадал один человек. Об этом сообщает газета Telegraaf.
«Нападение с ножом произошло на Центральном вокзале... примерно в 5:45 утра (6:45 мск)», - отмечается в материале.
Один человек получил ранения, его госпитализировали. Полиция быстро задержала подозреваемого в преступлении. О мотивах не сообщается. Проводится расследование.
Ранее во французском Нанте ученица лицея погибла после нападения ученика с ножом в учреждении.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru