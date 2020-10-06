Один человек погиб, сотни пострадали в столкновениях в Киргизии

Число пострадавших в столкновениях в Киргизии увеличилось до 590, один человек погиб. Об этом сообщил Минздрав страны.

В ведомстве уточнили, что 439 человек после оказания первой помощи были отправлены на амбулаторное лечение, 150 — госпитализированы. 13 пострадавших на данный момент находятся в реанимации. Один пострадавший умер, передает RT.