Один человек погиб, сотни пострадали в столкновениях в Киргизии

Число пострадавших в столкновениях в Киргизии увеличилось до 590, один человек погиб. Об этом сообщил Минздрав страны.

В ведомстве уточнили, что 439 человек после оказания первой помощи были отправлены на амбулаторное лечение, 150 — госпитализированы. 13 пострадавших на данный момент находятся в реанимации. Один пострадавший умер, передает RT.

Штурм СИЗО и подожжённый Белый дом: Выборы в Киргизии переросли в беспорядки

Столкновения в Бишкеке начались в понедельник, 5 октября, после объявления предварительных итогов выборов в парламент Кыргызстана. Демонстранты требуют проведение повторного голосования. Для разгона манифестантов милиция использовала водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты, пишет «Газета.ру».

Правящая партия согласилась провести повторные выборы.

Выборы в киргизский парламент прошли 4 октября. На 120 мест в правительстве претендовали 16 политических партий. По предварительным данным, большинство депутатов войдут в парламент от проправительственных партий «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан» (46 и 45 мест), 16 мандатов у членов партии «Кыргызстан», 13 — у «Бутун Кыргызстан».


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:ПострадавшиеПротестыКиргизия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры