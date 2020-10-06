Один человек погиб, сотни пострадали в столкновениях в Киргизии
Число пострадавших в столкновениях в Киргизии увеличилось до 590, один человек погиб. Об этом сообщил Минздрав страны.
В ведомстве уточнили, что 439 человек после оказания первой помощи были отправлены на амбулаторное лечение, 150 — госпитализированы. 13 пострадавших на данный момент находятся в реанимации. Один пострадавший умер, передает RT.
Столкновения в Бишкеке начались в понедельник, 5 октября, после объявления предварительных итогов выборов в парламент Кыргызстана. Демонстранты требуют проведение повторного голосования. Для разгона манифестантов милиция использовала водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты, пишет «Газета.ру».
Правящая партия согласилась провести повторные выборы.
Выборы в киргизский парламент прошли 4 октября. На 120 мест в правительстве претендовали 16 политических партий. По предварительным данным, большинство депутатов войдут в парламент от проправительственных партий «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан» (46 и 45 мест), 16 мандатов у членов партии «Кыргызстан», 13 — у «Бутун Кыргызстан».
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