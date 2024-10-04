Израиль продолжает воздушные удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

Израильские Военно-воздушные силы (ВВС) продолжают наносить удары по Бейруту и его окрестностям, атакуя десятки объектов шиитской организации «Хезболла», сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

По данным израильской армии, в ходе операции были атакованы несколько оружейных складов, штабов и других военных объектов, связанных с «Хезболлой». В отчете армии указано, что удары наносились по целям в столице Ливана, включая объекты разведки «Хезболлы», средства сбора информации, командные центры и другие инфраструктурные объекты.

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Армия заверила, что при проведении атак были предприняты меры по минимизации риска для гражданского населения, включая использование высокоточных боеприпасов и воздушное наблюдение.

Операция «Стрелы севера», начатая израильскими силами 23 сентября, направлена на массированные авиаудары по военным объектам ливанского шиитского движения. В результате одного из ударов 27 сентября в Бейруте был убит генеральный секретарь «Хезболлы» шейх Хасан Насралла. Движение подтвердило его гибель и пообещало продолжить борьбу с Израилем. Ночью 1 октября израильская армия объявила о начале наземной операции в приграничных районах на юге Ливана, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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