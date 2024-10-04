Израиль продолжает воздушные удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

Армия заверила, что при проведении атак были предприняты меры по минимизации риска для гражданского населения, включая использование высокоточных боеприпасов и воздушное наблюдение.

Операция «Стрелы севера», начатая израильскими силами 23 сентября, направлена на массированные авиаудары по военным объектам ливанского шиитского движения. В результате одного из ударов 27 сентября в Бейруте был убит генеральный секретарь «Хезболлы» шейх Хасан Насралла. Движение подтвердило его гибель и пообещало продолжить борьбу с Израилем. Ночью 1 октября израильская армия объявила о начале наземной операции в приграничных районах на юге Ливана, передает «Радиоточка НСН».