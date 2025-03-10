Взрывы прогремели на борту столкнувшегося с контейнеровозом танкера
На борту столкнувшегося с контейнеровозом танкера Stena Immaculate прогремела серия взрывов. Об этом сообщает управляющая кораблём судоходная компания Crowley.
В сообщении говорится, что на борту танкера находится авиационный керосин Jet-A1. Столкновение с контейнеровозом Solong привело к повреждению грузового хранилища с последующим разливом и возгоранием топлива.
«Все моряки Crowley в безопасности», - указали в компании.
По данным Sky News, в результате инцидента, который произошёл в Великобритании у берегов Восточного Йоркшира, пострадали не менее 32 человек.
Ранее удар беспилотного летательного аппарата (БПЛА) нанёс повреждение торговому судну в Индийском океане, на котором в результате произошёл взрыв и пожар, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский извинился перед Трампом после инцидента в Овальном кабинете
- СМИ: Администрация Трампа проведет раздельные контакты с РФ и Украиной в Джидде
- Один человек госпитализирован после столкновения судов у берегов Британии
- Суд заочно приговорил лидера «Кавказского легиона» к 25 годам колонии
- Дания заявила о готовности направить миротворцев на Украину при необходимости
- СМИ: Обвиняемого во взятке экс-главу «Фонбета» не пустили на СВО
- Лукашенко одобрил проект соглашения с РФ о защите граждан от преследования
- Взрывы прогремели на борту столкнувшегося с контейнеровозом танкера
- Путин наградил Аллегрову орденом «За заслуги в культуре и искусстве»
- Космонавты Гребенкин и Чуб стали Героями России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru