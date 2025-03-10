Взрывы прогремели на борту столкнувшегося с контейнеровозом танкера

В сообщении говорится, что на борту танкера находится авиационный керосин Jet-A1. Столкновение с контейнеровозом Solong привело к повреждению грузового хранилища с последующим разливом и возгоранием топлива.

«Все моряки Crowley в безопасности», - указали в компании.

По данным Sky News, в результате инцидента, который произошёл в Великобритании у берегов Восточного Йоркшира, пострадали не менее 32 человек.

Ранее удар беспилотного летательного аппарата (БПЛА) нанёс повреждение торговому судну в Индийском океане, на котором в результате произошёл взрыв и пожар, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

