Москва и Харбин откроют новый этап сотрудничества на Российско-Китайском ЭКСПО
Столица России примет участие в X Российско-Китайском ЭКСПО, а также в проведении «Дней Москвы в Харбине». Делегацию возглавит министр правительства Москвы, глава Департамента внешнеэкономических и международных связей города Сергей Черёмин. Юбилейное мероприятие пройдет в Харбине с 17 по 21 мая.
Российско-Китайское ЭКСПО – одна из крупнейших площадок делового взаимодействия двух стран, она направлена на развитие межрегионального сотрудничества. Москва продемонстрирует свой инвестиционный, промышленный и технологический потенциал. Еще одна цель - расширение практического взаимодействия с регионами КНР.
Сергей Черёмин в день открытия лично представит стенд правительства Москвы, где выступит с докладом о развитии сотрудничества между Москвой и Китаем. Делегация примет участие и в других мероприятиях в рамках деловой программы.
Параллельно на ЭКСПО будут проходить «Дни Москвы», организатором которых выступил Департамент внешнеэкономических и международных связей. В программе - деловые, культурные, образовательные и спортивные мероприятия.
Так, состоится конференция «Мост памяти: Москва – Харбин», откроются выставки Государственного музея А.С. Пушкина «Народы России» и Российского национального музея музыки «Планета Чайковский». Пройдет церемония возложения цветов к памятнику советским воинам, погибшим при освобождении Северо-Востока Китая.
По итогам встречи делегации российской столицы с руководством Харбина будет подписана новая программа сотрудничества между городами до 2029 года.
