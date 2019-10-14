Объявлены нобелевские лауреаты по экономике
Обнародованы имена лауреатов премии памяти Альфреда Нобеля по экономике. Ими стали в этом году трое экономистов - Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер, объявлено на странице Нобелевского комитета в Twitter, сообщает RT.
Уточняется, что все трое награждены за «экспериментальный подход к борьбе с бедностью».
Индийско-американский исследователь, француженка и американец предложили новый экспериментальный подход к борьбе с бедностью. Он делит проблему на более мелкие вопросы. Например, как улучшить здоровье детей.
Как отмечается в сообщении, за 20 лет такой подход изменил экономику развивающихся стран. Премию памяти Нобеля по экономике присуждает Государственный банк Швеции.
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