Объявлены нобелевские лауреаты по экономике

Обнародованы имена лауреатов премии памяти Альфреда Нобеля по экономике. Ими стали в этом году трое экономистов - Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер, объявлено на странице Нобелевского комитета в Twitter, сообщает RT.

Уточняется, что все трое награждены за «экспериментальный подход к борьбе с бедностью».