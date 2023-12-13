Государства Северной Европы пообещали продолжать поддержку Украины
Государства Северной Европы продолжат оказывать поддержку Киеву и намерены увеличить ее объемы впоследствии. Об этом заявил глава норвежского правительства Йонас Гар Стере по итогам саммита в Осло, который посетил украинский президент Владимир Зеленский. Соответствующее заявление опубликовано на портале премьер-министра Норвегии.
Норвежский политик отметил, что сегодня Киев переживает очень критический момент борьбы за независимость и свободу.
По словам норвежского премьера, Украину поддерживают все жители государств Северной Европы. Он подчеркнул, что встречи украинского лидера с руководителями стран региона будут происходить и впредь.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в бюджет ФРГ на 2024 год заложены €8 млрд, которые будут направлены на военную и финансовую помощь Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru