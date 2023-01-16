ОБСЕ заявила об отсутствии своих представителей в Донбассе

В ОБСЕ предупредили, что любые автомобили с опознавательными знаками ОБСЕ, находящиеся на территории Донбасса, не используются в целях организации.

Ранее генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид выступила против исключения России из состава организации. Она заявила, что международной организации однажды снова понадобятся переговорные каналы с Москвой. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

