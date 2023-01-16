ОБСЕ заявила об отсутствии своих представителей в Донбассе

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявила, что ее представителей в Донбассе нет. Соответствующая информация размещена в официальном аккаунте компании в Twitter.

Генсек ОБСЕ выступила против исключения России из организации

В ОБСЕ предупредили, что любые автомобили с опознавательными знаками ОБСЕ, находящиеся на территории Донбасса, не используются в целях организации.

Ранее генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид выступила против исключения России из состава организации. Она заявила, что международной организации однажды снова понадобятся переговорные каналы с Москвой. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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