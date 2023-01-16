ОБСЕ заявила об отсутствии своих представителей в Донбассе
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявила, что ее представителей в Донбассе нет. Соответствующая информация размещена в официальном аккаунте компании в Twitter.
В ОБСЕ предупредили, что любые автомобили с опознавательными знаками ОБСЕ, находящиеся на территории Донбасса, не используются в целях организации.
Ранее генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид выступила против исключения России из состава организации. Она заявила, что международной организации однажды снова понадобятся переговорные каналы с Москвой. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 289 / сут.
Умерли
394 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 466 / сут.
- СМИ: Украина доверила оборону Артемовска иностранным наемникам
- Журова заявила, что Костомаров слег с пневмонией из-за сценического костюма
- Шольц принял отставку главы Минобороны Германии
- «Будут гореть». Песков рассказал, что будет с танками, которые Британия поставит Украине
- В интернете опубликовали список россиян, погибших в авиакатастрофе в Непале
- СМИ: Два батальона ВСУ покинули Артемовск и Соледар из-за нехватки боеприпасов
- ОБСЕ заявила об отсутствии своих представителей в Донбассе
- Премьер Польши Моравецкий попросит немецких политиков передать танки Киеву
- Глава Минобороны ФРГ объяснила свою отставку
- «Неудавшаяся атака»: Над Севастополем сбили семь беспилотников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru