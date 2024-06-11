Общее состояние миллионеров в мире выросло до рекордных $86,79 трлн

Как выяснилось, их совокупное состояние увеличилось на 4,7 процента, а общий капитал достиг рекордных 86,79 триллиона долларов. Таким образом, было отыграно падение на 3,6 процента по итогам 2022 года. Больше всего увеличилось состояние миллионеров в Северной Америке — на 7,2 процента, в Азии (4,2 процента), в Европе (3,9 процента), на Ближнем Востоке (2,9 процента), в Латинской Америке (2,3 процента). В Африке миллионеры стали беднее на 1 процент.

Количество состоятельных людей по итогам прошлого года выросло на 5,1 процента, достигнув 22,828 миллиона человек. Самый заметный прирост зафиксирован в Северной Америке, в Азии и в Европе.

Ранее Россия заняла пятое место в БРИКС по количеству миллионеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

