Обнародована информация о кожных проявлениях COVID-19

Высыпания на коже в результате заражения новым коронавирусом можно классифицировать по пяти категориям. Об этом информируют специалисты Испанской академии дерматологии. Выводы исследования публикует профильный британский журнал British Journal of Dermatology.

Как отмечают дерматологи все пять кожных проявлений могут быть признаком заражения COVID-19. В большинстве случаев (47%) у заболевших можно было заметить пятнисто-папулезную сыпь. Она обнаруживалась у пациентов с тяжёлым течением болезни, и держалась на протяжении 8-9 дней.

У 19% процентов заболевших были замечены покраснения на коже, как бывает в результате обморожения, а также пузыри и гнойники на пальцах рук и ног. В 9% случаев отмечалась везикулярная сыпь, волдыри, которые чесались. Ещё у 19% от общего числа инфицированных наблюдались высыпания, похожие на крапивницу — чаще всего на туловище и ладонях.

Самый редкий замеченный признак такого рода - Ливедо — заболевание, которое появляется при нарушениях кровообращения в сосудах. Оно отмечалось у 6% пациентов – в подавляющем большинстве тяжелобольных пожилых людей.

