Обливших супом картину Ван Гога экоактивисток отправили в тюрьму

Инцидент произошёл в октябре 2022 года в Национальной галерее Лондона, где Фиби Пламмер и Анна Холланд вылили томатный суп на картину Ван Гога. В результате они всего лишь повредили итальянскую раму XVII века, восстановление которой обошлось в 10 тысяч фунтов стерлингов (примерно 1,2 млн рублей).

Пламмер получила наказание в виде двух лет лишения свободы, а Холланд приговорили к 20 месяцам тюрьмы.

Ранее в Лионе экоактивисты облили супом картину «Весна» Клода Моне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

