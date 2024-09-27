Обливших супом картину Ван Гога экоактивисток отправили в тюрьму

Суд в Лондоне признал представительниц экологического движения Just Stop Oil виновными в нанесении противоправного ущерба. Об этом сообщает РИА Новости.

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Инцидент произошёл в октябре 2022 года в Национальной галерее Лондона, где Фиби Пламмер и Анна Холланд вылили томатный суп на картину Ван Гога. В результате они всего лишь повредили итальянскую раму XVII века, восстановление которой обошлось в 10 тысяч фунтов стерлингов (примерно 1,2 млн рублей).

Пламмер получила наказание в виде двух лет лишения свободы, а Холланд приговорили к 20 месяцам тюрьмы.

Ранее в Лионе экоактивисты облили супом картину «Весна» Клода Моне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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