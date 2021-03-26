Область в Италии подписала контракт о поставках «Спутник V»

Итальянская область Кампания заключила соглашение о приобретении партии доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Соглашение начнет действовать после того, как препарат будет одобрен на территории ЕС, передает «Интерфакс».

Губернатор Кампании Винценцо Де Луки отметил, что область ожидает одобрения Агентства по лекарственным средствам (ЕМА) и итальянского регулятора AIFA. Он добавил, что область предложит остаток доз другим регионам Италии после того, как проведет масштабную вакцинацию на своей территории.

Кампания оказалась одним из итальянских регионов, сильно пострадавших от пандемии COVID-19. С начала распространения заболевания здесь коронавирусом заразились более 320 тысяч человек.



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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
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