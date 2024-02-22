Объем перевозок по Суэцкому каналу упал на 55% из-за атак хуситов

В феврале 2024 года объем грузовых перевозок по Суэцкому каналу сократился на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, заявила на брифинге для журналистов представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.

В Британии заявили о новом нападении на судно у берегов Йемена

Причиной она назвала регулярные атаки на суда со стороны йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы). При этом Козак указала, что спрос на альтернативный маршрут через мыс Доброй Надежды увеличился на 75%.

Хуситы 19 февраля нанесли ракетные удары по двум кораблям под американским флагом в Аденском заливе. В движении заявили о поражении обеих целей.

В середине января коалиция в составе США и Великобритании начала наносить удары по объектам хуситов в Йемене. В ответ движение объявило о мобилизации сторонников, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЙеменКораблиБлижний Восток

Горячие новости

Все новости

партнеры