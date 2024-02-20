В Британии заявили о новом нападении на судно у берегов Йемена

Неизвестные совершили очередное нападение на судно у побережья Йемена, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании.

Это произошло вечером 19 февраля в 60 морских милях от Джибути в Баб-эль-Мандебском проливе. Сигнал поступил от капитана судна.

Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности.

Ранее стало известно, что тарифы на морские перевозки выросли в два раза из-за атак хуситов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: TASS / EPA
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