В Британии заявили о новом нападении на судно у берегов Йемена
20 февраля 202400:33
Неизвестные совершили очередное нападение на судно у побережья Йемена, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании.
Это произошло вечером 19 февраля в 60 морских милях от Джибути в Баб-эль-Мандебском проливе. Сигнал поступил от капитана судна.
Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности.
Ранее стало известно, что тарифы на морские перевозки выросли в два раза из-за атак хуситов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru