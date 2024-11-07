Объекты Вооруженных сил Украины убрали с Google Maps

Компания Google удалила со своих спутниковых карт объекты украинских Вооружённых сил (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

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Глава Центра противодействия дезинформации при ведомстве Андрей Коваленко указал, что военные объекты и системы Украины убрали с Google Maps по просьбе украинских властей.

«Военные объекты и системы больше не отображаются. В дальнейшем также будет всё ок», - заключил он.

Ранее в СНБО Украины заявили, что украинским военным и чиновникам запретили использовать мессенджер Telegram на служебных устройствах, сообщает RT.

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ФОТО: flickr.com // delfcenteno
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