Объекты Вооруженных сил Украины убрали с Google Maps
Компания Google удалила со своих спутниковых карт объекты украинских Вооружённых сил (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
Глава Центра противодействия дезинформации при ведомстве Андрей Коваленко указал, что военные объекты и системы Украины убрали с Google Maps по просьбе украинских властей.
«Военные объекты и системы больше не отображаются. В дальнейшем также будет всё ок», - заключил он.
Ранее в СНБО Украины заявили, что украинским военным и чиновникам запретили использовать мессенджер Telegram на служебных устройствах, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru