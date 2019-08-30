Обаме грозит допрос под присягой по «российскому делу»

Председатель судебного комитета Сената США Линдзи Грэм намерен вызвать для дачи показаний под присягой бывшего американского президента Барака Обаму в рамках расследования истоков «российского дела». Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News.

«Грэм говорит, что одной из самых больших загадок в саге о Трампе и России, которую нужно разгадать, является вопрос, кто рассказал президенту Обаме о расследовании контрразведки в отношении тогдашнего кандидата Трампа. Республиканец из Южной Каролины хочет получить ответы от бывшего президента», — цитирует спецкор НСН статью The Washington Examiner.

Сенатор добавил, что в рамках расследования своего комитета намерен также вызвать для дачи показаний бывшего директора ФБР Джеймса Коми и замдиректора ФБР Эндрю Маккейба, бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана и бывшего директор Нацразведки Джеймса Клаппера.

Напомним, в июле этого года бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер подтвердил в ходе слушаний в Конгрессе обвинения в адрес России в «широком и систематическом» вмешательстве в американские выборы в 2016 году. При этом он подчеркнул, что в ходе двухлетнего расследования его команда не смогла найти доказательств того, что предвыборный штаб американского лидера Дональда Трампа и Россия были в заговоре.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв рассказал НСН, почему экс-спецпрокурор вынужден оправдываться за свой доклад о «русском следе» в выборах президента США.

