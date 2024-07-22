Обама воздержался от поддержки Харрис
22 июля 202405:02
Бывший американский лидер Барак Обама воздержался от поддержки кандидатуры вице-президента США Камалы Харрис, сообщает РИА Новости.
Он выразил уверенность, что Демпартия «сможет организовать процесс», что приведет к появлению кандидата.
Обама не поддержал Харрис, так как собирается играть роль объединяющего фактора между демократами по кандидатуре на замену Байдену, сообщает телеканал NBC.
Ранее президент Джо Байден после выхода из президентской гонки заявил, что поддерживает кандидатуру Харрис, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru