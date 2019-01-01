Обама ушел - ошибки остались. Путин напомнил экс-президенту США о невыполненных обещаниях
Эксперты НСН предположили, что президент России, говоря о невыполненных договоренностях, имел ввиду ситуацию в Донбассе.
Президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну напомнил об обещаниях экс-президента США Барака Обама, но так и не выполненных.
«Обама уже не президент, но есть определенные вещи, о которых мы публично не говорим. Во всяком случае, могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены». При этом углубляться в детали Путин не стал.
Большое интервью российского президента вошло в новый фильм Стоуна «В борьбе за Украину», который был показан на фестивале в итальянской Таормине.
В момент, когда Обама стоял у власти, режим Порошенко трещал по швам, на юго-востоке страны началась настоящая война. В итоге Обама позвонил путину, хотя предварительной договорённости на то не было и попросил Кремль принять меры, чтобы не допустить эскалации боевых действий в Донбассе
В беседе с НСН политолог Дмитрий Евстафьев заявил, что целью этого незапланированного общения была попытка администрации Обамы снять с себя ответственность за возможное – а некоторые аналитики говорят, что и неизбежное – возобновление масштабных боевых действий на востоке Украины.
«Режим Порошенко трещит по швам, в нём усиливаются внутренние противоборства. В то же время его авторитет как президента падает, финансы истощены, а ресурсов, чтобы удерживать в узде разного рода «махновцев» в лице добровольческих батальонов, у него нет. Такие, как Порошенко, могут счесть войну как вполне легитимный выход из сложившегося опаснейшего положения. Снимая с себя ответственность за подобное развитие, Вашингтон намеревается свалить её на Донецк и Луганск, а также, разумеется, на Москву», - сказал Евстафьев.
Впрочем, вмешательство в дела Украины и как следствие конфликт между Киевом и Москвой было не единственной ошибкой Обамы на посту главы Белого дома. Об этом заявил НСН американист Юрий Рогулев.
«Во внутренней политике то Обама не смог добиться того, что он мог бы сделать. Это касается его реформы здравоохранения. Во внешней политике Ливия – это наиболее очевидный его просчёт. У Обамы испортились отношения и с Израилем, и ничего не получается в плане продолжения переговоров с Израилем и Палестиной. Был просчёт в Ираке. Была попытка улучшить российско-американские отношения, но и здесь администрация сделала не всё, что могла бы сделать для улучшения и довольно скоро пошла на поводу у тех, кто противился налаживанию мостов, в частности по закону Магнитского. А Украина – это последняя капля», — резюмировал Рогулев.
Добавим, в интервью для нового фильма Стоуна Путин заявил, что экс-президент Украины Пётр Порошенко специально устроил провокацию в Керченском проливе осенью 2018 года. Это произошло в ходе предвыборной кампании «для нагнетания обстановки, введения особого положения», пояснил он.
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