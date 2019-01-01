Обама ушел - ошибки остались. Путин напомнил экс-президенту США о невыполненных обещаниях

Президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну напомнил об обещаниях экс-президента США Барака Обама, но так и не выполненных.

«Обама уже не президент, но есть определенные вещи, о которых мы публично не говорим. Во всяком случае, могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены». При этом углубляться в детали Путин не стал.

Большое интервью российского президента вошло в новый фильм Стоуна «В борьбе за Украину», который был показан на фестивале в итальянской Таормине.

В момент, когда Обама стоял у власти, режим Порошенко трещал по швам, на юго-востоке страны началась настоящая война. В итоге Обама позвонил путину, хотя предварительной договорённости на то не было и попросил Кремль принять меры, чтобы не допустить эскалации боевых действий в Донбассе

В беседе с НСН политолог Дмитрий Евстафьев заявил, что целью этого незапланированного общения была попытка администрации Обамы снять с себя ответственность за возможное – а некоторые аналитики говорят, что и неизбежное – возобновление масштабных боевых действий на востоке Украины.

«Режим Порошенко трещит по швам, в нём усиливаются внутренние противоборства. В то же время его авторитет как президента падает, финансы истощены, а ресурсов, чтобы удерживать в узде разного рода «махновцев» в лице добровольческих батальонов, у него нет. Такие, как Порошенко, могут счесть войну как вполне легитимный выход из сложившегося опаснейшего положения. Снимая с себя ответственность за подобное развитие, Вашингтон намеревается свалить её на Донецк и Луганск, а также, разумеется, на Москву», - сказал Евстафьев.