Обама снимет сериал о Трампе

В планах супругов Обама съемки сериала о моде в Нью-Йорке после Второй мировой войны, фильма о движении за права инвалидов и биографическая картина о писателе Фредерике Дугласе. Эти проекты руководство Higher Ground Productions предложило в качестве совместных проектов компании Netflix.

Ранее кинокритик и блогер Евгений BadComedian Баженов в беседе с НСН объяснил, почему зрители платят за фильмы, которые распространяют такие видеохостинги как Netflix.

