Обама снимет сериал о Трампе
Higher Ground Productions, продюсерская компания предыдущего президента США Барака Обамы и его супруги Мишель, представила сериал, посвященный переходному периоду между президентствами Обамы и Дональда Трампа, сообщает Variety.
Сериал снят по книге Майкла Льюиса «Пятый риск», которая стала сборником интервью сотрудников Белого дома.
«Мы создали Higher Ground, чтобы показать, как можно рассказывать истории. Касаясь вопросов расы и класса, демократии и гражданских прав, мы верим, что каждое из этих произведений будет не просто развлекать, но и просвещать, связывать и вдохновлять всех нас», — заявил Обама.
В планах супругов Обама съемки сериала о моде в Нью-Йорке после Второй мировой войны, фильма о движении за права инвалидов и биографическая картина о писателе Фредерике Дугласе. Эти проекты руководство Higher Ground Productions предложило в качестве совместных проектов компании Netflix.
Ранее кинокритик и блогер Евгений BadComedian Баженов в беседе с НСН объяснил, почему зрители платят за фильмы, которые распространяют такие видеохостинги как Netflix.
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