О пострадавших россиянах в результате нападения в Сиднее не сообщается
13 апреля 202412:59
О россиянах, пострадавших в Сиднее в результате нападения в торговом центре, данных нет, сообщает посольство России в Австралии.
«В настоящий момент посольство не располагает данными о наличии россиян среди пострадавших в Сиднее», — цитирует сообщение РИА Новости.
Ранее сообщалось о нападении вооруженного ножом мужчины на посетителей торгового центра Westfield Bondi Junction, в результате которого, по данным местной полиции, погибло пять человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru