О пострадавших россиянах в результате нападения в Сиднее не сообщается

О россиянах, пострадавших в Сиднее в результате нападения в торговом центре, данных нет, сообщает посольство России в Австралии.

В Бордо в ходе нападения с ножом убили человека

«В настоящий момент посольство не располагает данными о наличии россиян среди пострадавших в Сиднее», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее сообщалось о нападении вооруженного ножом мужчины на посетителей торгового центра Westfield Bondi Junction, в результате которого, по данным местной полиции, погибло пять человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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